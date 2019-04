Waarpraatsje: In pear dagen wat mylder

DE JOUWER – Sneintemoarn wie it op de measte plakken drûch, mar yn ‘e middei foel der yn in grut part fan Fryslân dochs een skoft rein. Fan moandei ôf wurdt it in pear dagen wat mylder.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei binne der opklearringen en soe der op guon plakken damp ûntstean kinne. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. By de kust lâns stiet in matige wyn út it noarden oant noardeasten. It wurdt mei in temperatuer krekt boppe it friespunt in kâlde nacht.

Moandei skynt de sinne earst flink, mar letter op ‘e dei rekket de loft berûn. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it 13 graden.

Tiisdei en woansdei is it rêstich waar mei net al te folle sinne.

Jan Brinksma