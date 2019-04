Waarpraatsje: Hin en werje

DE JOUWER – It foel woansdei mei de buien yn Fryslân ta. It wie eins wol in kreaze dei. Fan freed ôf wurdt it stadichoan wer wat mear maitiid.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is de loft berûn, mar in inkelde opklearring is ek net útsletten. It bliuwt, nei alle gedachten, drûch mar hielendal wis is dat net. De wyn komt út it súdeasten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Woansdei is de loft berûn, mar wy sille grif ek noch in glimp fan de sinne sjen. It bliuwt, nei alle gedachten, drûch. De wyn komt út it suden en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar matich. It wurdt 9 graden.

It waar bliuwt wat hinne en wer gean. Fan freed ôf wurdt it wer wat mylder.

Jan Brinksma