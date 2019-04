Waarpraatsje: Folle waarmer

DE JOUWER – Nei in kâld wykein mei froast yn ‘e nacht en op sneon ek flinke winterske buien wurdt it takomme wike in hiel stik mylder.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn, mar in inkelde opklearring is ek net útsletten. By in swakke oant matige noardeastewyn leit de temperatuer, nei alle gedachten, in pear graden boppe it friespunt.

Moandei wikselje wat bewolking en sinne inoar ôf. De wyn komt út it easten en is matich, yn it Waadgebiet frij krêftich. It wurdt 14 graden.

Yn ‘e rin fan ‘e wike wurdt it stadichoan noch waarmer. Fan tongersdei ôf leit de temperatuer tusken de 15 en 20 graden.

Jan Brinksma