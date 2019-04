Waarpraatsje: Fan myld nei kâld

DE JOUWER – Nei in strieljende moandei bliuwt it earst kreas, mar it wurdt geandewei wol in hiel stik kâlder.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it (frij) helder. De wyn komt út it noardeasten en is matich, by de kust lâns frij krêftich en yn it Waadgebiet krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Tiisdei skynt, nei alle gedachten, de sinne hast wer de hiele dei. De matige wyn komt út it noardeasten. By de kust lâns stiet mear wyn. De temperatuer leit tusken de 10 en 14 graden.

It wurdt woansdei ek in kreaze dei mar folle waarmer as in graad as 10, sil it net mear wêze. Fan tongersdei ôf wurdt it noch wat kâlder.