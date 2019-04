Waarpraatsje: Earst wat ritich, letter better

DE JOUWER – It wie tiisdei oant healwei de middei folle better waar as juster ferwachte waard. Earst pas yn ‘e middei wiene der buien, mar dan op guon plakken wol mei tonger. It wie boppedat myld. Woansdei en tongersdei is it noch wat ritich. Dernei knapt it waar op.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei nimt de kâns op buien stadichoan ôf en is de loft berûn mar binne der ek opklearringen. By in matige súdwestewyn wurdt it 4 graden.

Woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf en falle der ek inkelde buien. De wyn is matich en giet fan it súdwesten nei it suden. De temperatuer leit om de 9 graden hinne.

Tongersdei is it ek noch wat ritich, fan freed ôf wurdt it wer wat mylder en bliuwt it earst drûch.

Jan Brinksma