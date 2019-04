Van Mourik hâldt op as foarsitter FNP

Cees van Mourik fan de Gaastmar hâldt op as foarsitter fan de FNP. Doe’t Van Mourik twa jier lyn it foarsitterskip fan de partij op him naam, makke er fuortdaliks syn betingst bekend: “Ik doch it foar in perioade fan twa jier. As de partij by de provinsjale ferkiezingen yn 2019 net groeit, hâld ik dermei op.” Hy konstatearret no dat de FNP yn it geweld fan Foarum foar Demokrasy wol syn fjouwer sitten beholden hat, mar net groeid is. De konsekwinsje is dat er syn funksje delleit.

De FNP wol de ynsleine koers fan fernijing en ferbreding trochsette. It haadbestjoer sil in nije foarsitter sykje en oant salang sil vice-foarsitter Cees Nieboer it foarsitterskip waarnimme. It ôfskied fan Van Mourik sil yn maaie wêze op de Algemiene Ledegearkomste fan de FNP.