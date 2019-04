Utrikking Libris Literatuerpriis by Nieuwsuur

Op moandeitejûn 6 maaie makket sjueryfoarsitter Jet Bussemaker, âld-minister fan Kultuer, yn Nieuwsuur de winner fan de Libris Literatuerpriis 2019 bekend. Dat bart streekrjocht út it Amstel Hotel yn Amsterdam wei.

De nominearren komme oan it wurd yn in reportaazje fan Tonko Dop út it Amstel Hotel wei. Dêrnei skeakelet Nieuwsuur streekrjocht oer nei it buorkundich meitsjen fan de winner. Oan ’e ein fan de útstjoering sprekt presintator Jeroen Wollaars út de studio yn Hilversum wei mei de winner.

De nominearren fan 2019 binne:

Jan van Aken – De ommegang (Querido)

Johan de Boose – Het vloekhout (De Bezige Bij)

Rob van Essen – De goede zoon (Atlas Contact)

Esther Gerritsen – De trooster (De Geus)

Bregje Hofstede – Drift (Das Mag)

Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa (De Arbeiderspers)

De winner ûntfangt 50.000 euro. Ferline jier wûn Murat Isik de Libris Literatuerpriis foar Wees onzichtbaar.

Nieuwsuur

Moandei 6 maaie 2019, 22.00 oere, NPO 2

Presintaasje: Jeroen Wollaars