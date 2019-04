Unrêst yn Achtkarspelen

De riedsfraksje fan Gemeentebelangen Achtkarspelen sit oer de beenzeenútstjit yn fan de asfaltsintrale APK yn Koatstertille. Soks nei oanlieding fan it resinte Plan fan Oanpak fan Bouwend Nederland oer it weromkringen fan benzeenútstjit by bedriuwen dy’t asfalt ferwurkje. Dêr is ek dúdlik yn skreaun dat by ferskillende fan sokke bedriuwen dêr in te hege konsintraasje fan konstatearre is. Mei it each op de mooglikheid dat soks by APK yn Koatstertille ek it gefal is hat de fraksje skriftlike fragen by B&W fan Achtkarspelen yntsjinne. It kolleezje sil dêr binnen in moanne op reagearje.