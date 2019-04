Underwettersafary yn Natuermuseum Fryslân wer iepen

Fan tiisdei 23 april ôf is de Underwettersafary yn it Natuermuseum Fryslân wer iepen. De Underwettersafary is de nije ferzje fan Fryslân ûnder Wetter, al jierren de populêrste presintaasje fan it museum.

Yn septimber 2018 waard de Underwettersafary feestlik iepene, mar problemen mei de lift wiene der de oarsaak fan dat de attraksje nei trije wike wer ticht moast. Underwilens binne de problemen ferholpen en is de edukative attraksje klear foar de start.

It Natuermuseum hat derfoar keazen om de problemen mei de lift struktureel op te lossen, ek al betsjutte dat dat de Underwettersafary foar in tiid ticht moast. De ôfrûne moanne is der in protte bard: der wie in ferbouwing dêr’t de lift by ferskood is, dêr’t der romte troch ûntstie foar it pleatsen fan in trep. Besikers kinne ienfâldich mei de trep nei en fan de ûnderwetterwrâld, wylst de lift beskikber bliuwt foar minsken dy’t net goed rinne kinne. Om de ferbouwing te realisearjen moast in part fan it lânskip ôfbrutsen wurde – en letter wer opboud.

Fan 23 april ôf kinne besikers dus wer kopke ûnder. En foar wa’t noch net krekt wit wat it is: de Underwettersafary is in echte ynteraktive belibbing. Besikers stappe yn in reau dêr’t se in reis mei meitsje troch de ûnderwetterwrâld fan Nederlân. Fan it swiete wetter fan sleat en dobbe nei it sâlte wetter fan de Waadsee. Underweis sjogge se wat der allegear ûnder de wetterspegel libbet en gean se op syk nei de Big Five fan de ûnderwetterwrâld fan Nederlân: de bever, de otter, marfal, seehûn en brúnfisk.

Tip: de Underwettersafary hat in beskate kapasiteit deis. Om wis te wêzen fan in plakje is it oan te rieden om in kaartsje mei tiidslot te boeken op www.natuurmuseumfryslan.nl.