Trije nije minuskule kikkertsoarten ûntdutsen

Op Madagaskar binne trije nije tige lytse kikkertsoarten ûntdutsen. It amfiby is astronomysk lyts en hat harsens sa lyts as in spjeldekop.

De trije soarten mei de wittenskiplike nammen Mini mum, Mini ature en Miniscule binne “astronomysk lyts”, neffens wittenskipper Mark Scherz, evolusjonêr biolooch oan de Ludwig-Maximilians-Universität yn München. Hy hat de trije nije kikkertsoarten beskreaun yn in stúdzje dy’t ferline wike publisearre waard yn it tydskrift PLoS ONE. De minys fertsjintwurdigje in nij geslacht fan mikrokikkerts.

De harsens fan de bistkes binne net grutter as in spjeldekop. Se hawwe alle organen dy’t minsken ek hawwe, mar dan yn in lyfke dat fjouwer kear sa lyts is as de neil fan in tomme. De lytste soart, Mini mum, is likernôch sa grut as in nytsje, oftewol acht oant tsien milimeter lang.