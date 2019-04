Trettjin gadingmakkers nei boargemasterspost Ljouwert

Njoggen manlju en fjouwer froulju hawwe skreaun op de boargemastersfakatuere yn de gemeente Ljouwert. Der binne njoggen fyftigers, twa sechstigers, ien fjirtiger en ien tritiger by.

Trije gadingmakkers binne lid fan de VVD, twa fan de PvdA, twa fan it CDA, ien fan D66, ien fan GrienLinks en ein fan in lokale partij; trije binne net lid fan in partij. Boargemaster Ferd Crone hâldt der fan ’t simmer mei op neidat er tolve jier yn funksje wie. Hy wie yn 2007 ien fan de santjin sollisitanten. Dêr wie doe ien frou by. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok ferwachtet dat de nije boargemaster fan ’t simmer ynhammere wurde kin.