Tjeerd van Bekkum nije foarsitter Oranjewâld Festival

Tjeerd van Bekkum is no de nije foarsitter fan it Oranjewâld Festival. Hy folget dêrmei Ingrid Metz op dy’t it bestjoer trije jier laat hat. Yn 2017 waard Van Bekkum beneamd ta CEO fan Ljouwert-Fryslân 2018, de organisaasje efter it Kulturele Haadstêdjier. Dêrfoar wie er boargemaster fan Smellingerlân.

Van Bekkum: “Ik ha it ôfrûne jier fansels in protte sjoen op kultureel mêd. Wat my oansprekt by it Oranjewâld Festival is dat it echt in bysûndere posysje ynnimt yn it kulturele fjild yn Fryslân en fier dêrbûten. It fertsjinnet boppedat in stevige ferankering yn de provinsje, mar ek lanlik. Ik tink dat ik mei myn netwurk dêr in goede bydrage oan leverje kin.

Njonken Van Bekkum ha ek ûndernimmer Piet Bandell en advokaat Wilko Jan Aardema sit naam yn it bestjoer. De organisaasje is bliid mei de nije foarsitter en de nije bestjoersleden. Artistyk direkteur Yoram Ish-Hurwitz: “Ingrid hat it festial de ôfrûne perioade tige goed foarútholpen. Dêrtroch hat it him sawol yn de breedte as yn de djipte ûntwikkelje kinnen. Mei it fernijde tiim, de direksje en it bestjoer wolle wy it Oranjewâld Festival de kommende jierren noch better op de kaart sette.”