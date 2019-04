Team Wybe fytst unike Benefyts11stêdetocht

Yn it wykein 8 en 9 juny (Pinkster) fytst Team Wybe de Alvestêdetocht op in groepsfyts om safolle mooglik jild op te heljen foar de Maarten van der Weijden Foundation. Yn dy meunstertocht fan 240 kilometer wurde de fytsers stipe en ôfwiksele troch gastfytsers dy’t dêr allegearre in persoanlike reden foar hawwe. Ofrûne snein wie de ôftraap fan de tarieding op de tocht. Ynspirearre troch de alvestêdetocht fan Maarten van der Weijden hat it Team Wybe ek in dúdlik boadskip: It giet oan tsjin kanker!

Sneontemiddei 8 juny set de tocht yn Boalsert útein. Mei in trochsneed fan 9 kilometer de oere hopet it team de sneintemiddeis yn Boalsert oan te kommen, dêr’t it dan gesellich drok is mei’t de earste steppers dan ek oankomme. Mei de Benefyts11stêdetocht wurdt jild ophelle foar ûndersyk nei kanker. It doel is € 100,- de kilometer, mei in einbedrach fan op syn minst € 24.000,-. Donearje kin op www.teamwybe.nl/steun-ons.

Stichting Team Wybe is yn 2015 oprjochte neidat in fytsfreon, Wybe Leenstra, 37 jier âld oan in harsentumor stoar. Earder hat it team € 50.000,- ophelle mei de Alpe d’Huzes en € 20.000,- foar MS mei it beklimmen fan de Mont Ventoux.

Foto’s: Stichting Team Wybe