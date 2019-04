Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

Kollum

Frjemdlingen dy’t yn Nederlân ynboargerje, moatte har tsjintwurdich trou ferklearje oan de Nederlânske grûnwearden. Dat is opmerklik, want de lêste kear dat de grûnwet oanpast waard, koene de ferpyldere Nederlanners sels it dêr noch net oer iens wurde. Dêr wie Nederlân noch te ferpyldere foar. Mar no wurdt bûtenlanners yndruid dat tolerânsje in Nederlânske kearnwearde is. As se dat mar efkes goed begripe wolle!

En respekt foar de grûnwet. In grûnwet dy’t yn Nederlân yn 1917 in ein meitsje moast oan de godstsjinststrideraasjes, dêrom dat it oannimmen fan dy grûnwet as ‘de pasifikaasje fan 1917’ de skiednis yngien is. En omdat in protte artikels yn de grûnwet algemiene formulearringen binne dy’t fierder by wet regele wurde, falt it op dat de frijheid fan ûnderwiis tige detaillearre yn de grûnwet beskreaun wurdt:

23.6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.

Konkreet betsjut dat dat de belestingbeteller alles betelje mei, mar hy mei him net ynlitte mei de ynhâld fan de learmiddels en it oanstellen fan de leararen. Lit ús sizze dat mei dat artikel yn alle gefallen in godstsjinstoarloch tusken dy tolerante Nederlanners tefoaren kommen is. De grûnwet fan 1917 yntegrearre de pylders yn it funksjonearjen fan de steat en sa wie de pasifikaasje fan dy tolerante Nederlanners in feit.

Dy ferpyldering is ûnderwilens skiednis, mar de grûnwet net. It bysûnder ûnderwiis wurdt noch hieltyd troch de belestingbeteller finansiere en it is iverich op ’e siik nei nije sieltsjes yn de striid om it bestean.

Makke de grûnwet de ‘soevereiniteit yn eigen fermidden’ mooglik om de Nederlânske mienskip net desyntegrearje te litten, no wurdt dyselde ûnderwiisfrijheid brûkt troch sawol guon groepen leauwigen, as troch in stik of wat lannen dy’t kontrôle hâlde wolle op harren emigrearre lânslju, om krekt net te yntegrearjen. It draacht by oan it fuortbestean litten fan parallelle mienskippen, mei eigen regels lykas de sjaria. Wa fernuveret it as personiel op ús skoallen yntolerânsje ûnderwiist? Westerske wearden ôfwiist en houliken arranzjearret mei partners út it lân fan oarsprong? Frouljusbesnijenis oanpriizget? Boppedat, se hâlde har dochs perfekt oan de Nederlânske grûnwet?

En dêr hawwe se hielendal gelyk yn. Fansels hâldt de oerheid tasicht, mar dat kin nea tsjin it fûnemintele prinsipe yngean. It liket dêrom de heechste tiid om dat fûnemintele prinsipe te feroarjen. As wy wolle dat skoallen plakken fan yntegraasje wurde dêr’t ûnderwiis jûn wurdt op grûn fan universele wearden, dan moatte wy artikel 23 fan de grûnwet oanpasse, foardat der werklik in bysûndere skoalle op terroristyske grûnslach stichte wurdt.

drs. Sybren Singelsma is histoarikus. Hy hat wurke by it Komitee fan de Regio’s fan de Europeeske Uny.