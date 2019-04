Spaanske plysje helpt mei by “deasjitten” pop Puigdemont

Yn Kataloanië binne se der razend om. Snein is yn it Súd-Spaanske Coripe by in peasketradysje in pop fan ‘e Katalaanske presidint Carles Puigdemont besketten. Dat barde mei help fan ‘e plysje.

Op ‘e Fiesta del Judas wurdt yn guon plakken yn Spanje op peaskesnein tradisjoneel mei geweld in pop ferneatige dy’t Judas Iskariot foarstelt, de man dy’t Jezus ferret hat. Op guon plakken wurdt er op ‘e brânsteapel set, op oare plakken ophongen oan in galge of oan stikken skuord. Yn Coripe wurdt er oan in beam hongen, dêrnei troch manlju út it plak mei gewearen besketten en ek noch yn ‘e brân stutsen.

Dit jier wie it lykwols net Judas dy’t fusilearre waard, mar in pop dy’t dúdlik kenber wie as Carles Puigdemont, de Katalaanske presidint yn ballingskip, dy’t troch de Spaanske oerheid socht wurdt op beskuldiging fan heechferrie. Puigdemont wie foaroanman fan it regear dat yn 2017 in referindum hâlde oer ôfskieding fan Kataloanië en dat dêrnei de ûnôfhinklikens útrôp.

De meiwurking fan ‘e plysje foel yn Kataloanië tige min. Dy levere de munysje en de wapens foar de besjitting en wie by de aktiviteit manmachtich oanwêzich. Neffens de organisaasje fertsjinne Puigdemont it om as Judas foar it fjoerpeloton te stean, om’t er “de ôfrûne 365 dagen tige neidielich hâlden en droegen hat foar de maatskippij”.