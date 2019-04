Redbad en Radboud

Wy kenne Redbad, de Fryske kening dy’t yn it jier 719 stoar en wy kenne de Redbad- of Radboudtsjerke fan Jorwert. Se sille dêr de tsjerke dochs net neamd hawwe nei in kening dy’t him by eintsjebeslút net dope litte woe? En hoe komt it Radboudsikehûs yn Nimwegen oan syn namme? Sawol yn Jorwert as yn Nimwegen giet it net om kening Redbad mar om biskop Radboud, dy’t libbe fan ûngefear 850 oant 917. Dy waard berne út in famylje fan grutlju yn de omkriten fan it Belgyske Namen. Syn mem wie lykwols fan Frysk komôf. Sy wie in ôfstammeling fan kening Redbad.

Radboud, de lettere biskop, krige in oplieding ta pryster, earst ûnder de hoede fan syn omke oan memmekant Günther, dy’t fan 850 oant 863 aartsbiskop fan Keulen wie. Nei 863 ferfette er syn stúdzje oan de hôfskoalle fan de West-Frankyske kening Karel de Keale (843-877). Fan dy kening waard Radboud de kapelaan, mar nei’t de kening stoarn wie, die Raboud nei alle gedachten syn yntree as muonts yn it ferneamde Sint-Martinuskleaster fan de benediktiner oarder yn it Mid-Frânske Tours.

Yn 899 waard er biskop fan Utert. Dy stêd wie troch de Wytsingen (Noarmannen) ferrinnewearre, dat dêrom wie de biskopssit yn dy tiid ferpleatst nei Dimter. Yn syn funksje as biskop wie Radboud de belangrykste fertsjintwurdiger fan it East-Frankyske bewâld yn noardlik Nederlân. Doe’t yn 911 it hartochdom Lotharingen, dêr’t it bisdom Utert yn lei, ûnder it West-Frankyske ryk kaam te fallen, wist Radboud net rjocht oft er trou oan syn âlde kening bliuwe soe of dat er him by de nije foarst oanslute soe. Der is in âlde libbensbeskriuwing dêr’t it yn liket as soe er in tsjinstanner west hawwe fan it ynskeakeljen fan biskoppen yn it East-Frankyske ryksbestjoer, mar it is net wis oft er dat sels fan betinken wie of dat de auteur dêr syn eigen miening yn nei foaren brocht.

Underwilens rette Radboud it weromgean ta fan de biskopssit nei Utert. Der moast ûnder mear in list opsteld wurde fan alle besittingen fan it bisdom fan fóár it ferdriuwen troch de Wytsingen. It útfieren fan dy plannen hat Radboud lykwols sels net meimeitsje kinnen. Hy stoar yn 917 yn Ootmarsum en waard byset yn de Lebuïnustsjerke fan Dimter.

Geskriften

Der wurde in stikmannich geskriften oan Radboud tawiisd, mar it is net altyd wis oft er dy sels wol skreaun hat. De measte dêrfan binne hilligelibbens (hagiografyen), guon yn proaza, oare yn fersfoarm. Se geane oer de Angelsaksyske sindelingen Bonifatius, Suitbertus en Lebuïnus en oer de hillige Amalberga en biskop Servatius fan Maastricht. Oan Martinus fan Tours (patroan fan it kleaster yn Tours én fan Utert) wijde er ferskeidene dichtwurkjes.

Syn gedicht ‘De hirundine’ (oer de swel) is it iennige ûnder de bewarre bleaune gedichten dat net oer in godstsjinstich ûnderwerp giet. Faaks dat it makke is doe’t er noch studearre. It hat alle kâns dat it âldste Nederlânske gedicht is.

Vita Radbodi

Wat fan it libben fan Radboud bekend is, kenne we, behalven út kroniken, oarkonden en syn eigen geskriften, út in hilligelibben, Vita Radbodi, dat neffens resinte stúdzjes tusken 962 en 975 skreaun wêze moat, nei alle gedachten troch in Utertse kanunnik.

It is in typysk foarbyld fan in midsiuwske hagiografy. Radboud wurdt foarsteld as in jongkeardel dy’t alles witte woe en dy’t nei in bûtengewoan brede stúdzje ta it biskopsamt roppen waard. Hy wurdt ‘learaar yn neisteleafde’ neamd, want hy wie in freon fan minsken yn need en lei him ta op it beoefenjen fan barmhertichheid. Wûnderaardige foarfallen, bliken fan frommens en trochtaastend optreden ûntbrekke net. Hy soe sels in konfrontaasje mei de Wytsingen oandoard hawwe.

Neffens dat hilligelibben soe Radboud ek tsjerklike sangen skreaun hawwe, mar dy binne net bewarre bleaun.

Dêr wurdt ek yn ferteld dat Radbod fan de kening Radbod ôfstamme.

Universiteit en sikehûs

Radboud, dy’t in grut part fan syn libben oan stúdzje en wittenskip joech, kaam yn de wittenskipssintra fan it doetiidsk kristlike Europa lykas Keulen, Compiègne en Tours, yn ’e kunde mei it brede spektrum fan de wittenskippen. Hy brûkte syn kennis yn tsjinst fan oaren en mei dêrtroch groeide er út ta beskermhear fan it roomsk-katolike heger en universitêr ûnderwiis. De stichting dy’t in katolike universiteit yn Nederlân tarette, waard yn 1905 dan ek nei him neamd: de Sint-Radboudstichting. Yn 1923 waard yn Nimwegen de Katolike Universiteit iepene, dy’t yn 2004 omdoopt waard ta Radboud Universiteit Nijmegen. It dêrmei gearwurkjende Sint-Radboudsikehûs is fan 1956. Tsjintwurdich hjit dat Radboudumc. De namme Radboud wurdt dêr sa útlein: ‘rad’ betsjut ‘ried’ (wiisheid en advys) en ‘boud’ betsjut ‘boade’ (boadskipper). Mei oare wurden: immen dy’t wiisheid en advys bringt.

By gelegenheid fan it feroarjen fan de namme fan de universiteit yn 2004 is de hagiografy foar it earst yn it Nederlânsk oerset en útjûn as Het leven van Radboud. De oersetting is njonken de Latynske tekst printe. It boek is besoarge troch Peter Nissen (1957), heechlearaar tsjerkeskiednis en Vincent Hunink (1962), universitêr dosint Latyn en Aldkristlik Latyn, beide ferbûn oan de Radboud Universiteit.

Boppesteand relaas is in kompilaasje fan gegevens fan ûnder mear de Wikipedia, de Wikipedy, Radboud Universiteit en Radboudumc.