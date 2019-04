Priisútrikking World Press Photo of the Year 2019

Op tongersdeitejûn 11 april makket Prins Constantijn yn Nieuwsuur de winner fan de World Press Photo of the Year 2019 bekend. De priisútrikking is yn de Zuiveringshal fan it Westergasfabryk yn Amsterdam. Mariëlle Tweebeeke praat fuort nei it bekendmeitsjen streekrjocht út de studio yn Hilversum wei mei de winner.

De World Press Photo is de meast prestisjeuze fotokriich op ’e wrâld, en wurdt dit jier foar de 62 kear organisearre. De sjuery selektearre dit jier 43 fotografen yn acht ferskate kategoryen. Dêr selektearre de sjuery de seis nominearren út foar de wichtichste kategory: The World Press Photo of the Year. Mei de priis earet de sjuery in fotograaf dy’t yn it ôfrûne jier in barren of probleem fan grut sjoernalistyk belang fêstlein hat.

De nominearren fan 2019 binne:

Victims of an Alleged Gas Attack Receive Treatment in Eastern Ghouta

Mohammed Badra, Syria, European Pressphoto Agency

Almajiri Boy

Marco Gualazzini, Italië, Contrasto

Being Pregnant After FARC Child-Bearing Ban

Catalina Martin-Chico, Frankryk/Spanje, Panos

Covering the Disappearance of Jamal Khashoggi

Chris McGrath, Australië, Getty Images

Crying Girl on the Border

John Moore, Feriene Steaten, Getty Images

Akashinga – The Brave Ones

Brent Stirton, Súd-Afrika, Getty Images

De winner ûntfangt 10.000 euro.