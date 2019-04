Priisfraach foar it bêste duorsume reisferhaal

Utjouwerij HotSum skriuwt in priisfraach út foar it bêste Frysktalige en ‘duorsume’ reisferhaal. Foar de winner leit in jildbedrach fan € 1500 klear. It winnende ferhaal wurdt mei oare ynstjoerde (selektearre) ferhalen begjin 2020 yn de bondel Under oaren publisearre.

Om nei priis en publikaasje meitingje te kinnen mei in ferhaal net mear as 3200 wurden telle en net earder publisearre wêze. Imazjinêre reizen komme ek yn ’e beneaming. Ferhalen dêr’t yn reizge wurdt mei in fleantúch wurde út soarte net yn behanneling nommen. Der moat in foto by levere wurde dy’t rjochtefrij yn de bondel brûkt wurde kin. Ferhalen en foto’s moatte, mei namme, adres en oare kontaktgegevens foar 1 novimber 2019 digitaal ynstjoerd wurde.

De ynstjoeringen wurde beoardiele troch de redaksjeleden fan útjouwerij HotSum, Jetske Bilker, Ytsje Hoekstra en Abe de Vries. It e-mailadres foar ynljochtingen en ynstjoeren is frieseliefde44@outlook.com.