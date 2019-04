Peaskefjurren yn Fryslân

Op ferskate plakken Nederlân fersteurt de droechte de tradisjonele peaskefjoeren, mar yn Fryslân liket it derop dat de houtbulten neffens plan oanstutsen wurde. Yn it Stellingwerfske de Fochtel gong om healwei achten de brân der yn.

Mei benzine waard de bult fan ‘e Fochtel oanstutsen. Tsientallen minsken kamen dêrop ôf.

Fanwege de droechte is op meardere waadeilannen in stookferbod ynsteld. Op Skylge, it Amelân en Skiermûntseach mei gjin fjoer oanstutsen wurde.

Omrop Fryslân hat in oersjoch makke fan alle peaskefjurren fan 2019 yn Fryslân. Klik hjir om it te besjen.

Boarne: Omrop Fryslân