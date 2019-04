Oanslaggen Sry Lanka wurk fan islamityske terreurgroep NTJ

By oanslaggen yn Sry Lanka binne de ôfrûne dagen sa’n trijehûndert minsken dea rekke. Fiifhûndert minsken rekken ferwûne.

Neffens it regear fan Sry Lanka binne de oanslaggen it wurk fan de islamityske terreurgroep NTJ. De dieders hawwe neffens it regear nei alle gedachten útlânske stipe krige.

De oanslaggen wiene snein en moandei yn fjouwer hotels, by in wenhûs en yn trije roomsk-katolike tsjerken, rûnom yn it lân. Troch de peaskefierings wie it tige drok. Sân dieders binne by de oanslaggen sels omkommen. De plysje hat 24 minsken arrestearre op fertinking fan behelle-wêzen by de oanslaggen. Yn it lân is de needtastân útroppen. Jûns nei seizen mei nimmen mear op ‘e dyk wêze.

Toeristen spylje manmachtich fan ruten. It is foar it neist noch net dien mei de oanslaggen. De plysje hat op in busstasjon yn ‘e stêd Colombo moandeitemiddei noch ferskate bommen oantroffen.

De slachtoffers komme út allegear lannen. Op syn minst ien fan harren is in Nederlanner. It Nederlânske ministearje fan útlânske saken jout noch net in negatyf reisadvys foar Sry Lanka, mar wiist wol op gefaren foar de feiligens.