Nije oanpak wykbehear yn Waadhoeke

Skaalfergrutting troch gemeentlike fúzjes easket nije wurkwizen. Yn Waadhoeke wurdt de gemeente yn seis wiken yndield om de iepenbiere romte beheare te kinnen. Alle wiken of regio’s hawwe in wykbehearder mei in eigen team fan meiwurkers. Dy hawwe de ferantwurdlikheid oer de iepenbiere romte yn sa’n wyk. Op dy wize reitsje de meiwurkers fan de bûtentsjinst goed thús yn harren eigen wurkgebiet en de ynwenners fertroud mei de meiwurkers.

De nije wurkwize is ferline wike symboalysk yn Marsum úteinset. Dêr waard it iepenbiere grien altyd troch it doarp sels ûnderholden, mar trochdat der te min frijwilligers beskikber binne, is it ûnderhâld no oan de gemeente oerdroegen. Frijwilligers kinne yn oerlis dêr altyd noch wat ekstra’s oan tafoegje. Wethâlder Jan Dijkstra betanke Doarpsbelang en de frijwilligers foar harren ynspanningen. Hy ferwachtet dat it team fan meiwurkers mei de ynwenners der wat moais fan makket.