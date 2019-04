NAFO nei santich jier noch hieltyd hecht

Nei alle gedachten om it ivige geëamel fan de Amerikaanske presidint Donald Trump oer de deunens fan de Europeeske lannen as it de definsjebydragen oanbelanget, docht de Noard-Atlantyske Ferdrachs-Organisaasje (NAFO) it tuike-oan mei it fieren fan it santichjierrich bestean. Oars as by eardere jubileums komme de regearingslieders net by-inoar. Hjoed moetsje de ministers fan útlânske saken elkoar yn Washington, yn it Amerikaanske Kongres en yn it Mellon Auditorium in Washington, dêr’t de earste tolve lidsteaten it NAFO-ferdrach ûndertekenen, op 4 april 1949, moarn santich jier lyn.

Dat ferdrach wie winliken unyk om’t lannen foar it earst yn fredestiid yn ‘e mande in definsje-organisaasje oprjochten. Hoewol, der hearske fansels in Kâlde Oarloch mei de USSR. De NAFO oerlibbe it út elkoar fâllen fan dy fijân yn 1991, om’t it bûnsgenoatskip him dêrnei rjochte op etnyske swierrichheden en konflikten om grûngebieten yn de buorlannen, mei bygelyks aksjes by de oarloggen op de Balkan. De gearwurking tusken de lannen is o sa effektyf, mei om’t lannen itselde materieel brûke, fan granaten en kûgels oant triedleaze netwurken.

Tsiere om ûnder oaren jild is net fan de lêste tiid. Presidint Kennedy klage yn 1963 al oer de lege definsje-útjeften fan de Europeeske partner. Mar der wie folle mear. Tusken 1966 en 2009 woe Frankryk himsels rêde mei de definsje en dat wie fan dy gefolgen dat it NAFO-haadkertier út Parys ferballe waard. Yn 1974 wienen lidsteaten Turkije en Grikelân sels mei elkoar yn oarloch oer Syprus. Oer de striid tsjin it terrorisme dy’t nei de oanslaggen yn 2001 yn New York útein sette, wie der twaspalt tusken Amearika en Ingelân, dy’t nei Afghanistan Irak ek ynfalle woenen, tige tsjin it sin fan Frankryk en Dútslân. Dat konflikt teskuorde de NAFO omtrint, meidat de Easteuropeeske lidsteaten Amearika stipen, om’t hja dêr dochs it meast op fertrouden as foarnaamste bûnsmaat tsjin Ruslân. De útwreiding fan de NAFO mei dy lannen yn East-Europa droech oan de iene kant by oan de stabiliteit fan de regio, mar wie likegoed foar Ruslân reden om Oekraïne en Georgië benei te kommen doe’t der praat fan wie dat dy sels ek NAFO-lid wurde soene.

De bûnsmaten fûnen elkoar wer yn de striid yn Afghanistan tusken 2006 en 2014, mar lieten de striid op ‘e grûn tsjin Islamytyske Steat oan de Koerden en Iraakske militêren oer, dy’t wat mei loftoanfallen en kommando’s stipe waarden. Nei it besetten fan de Oekraynske Krim en de striid yn East-Oekrayne is Ruslân wer in tsjinstanner fan komsa en dêrneist seaget Sina oan de poaten fan de Feriene Steaten as wrâldmacht. De Amerikanen litte dúdlik blike oan de NAFO-partners dat hja ferlet fan stipe ha om dêr in skoatteltsje foar te striken. Dat, redens genôch om gerêst te wêzen oer it fuortbestean fan it noch hieltyd waaksjende bûnsgenoatskip dat op dit stuit 29 lidsteaten teld. Sjoch op de Wikipedy foar mear yngeande ynformaasje.