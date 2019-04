Minne Welske oersetting ûnthjit klanten fergees drank

Wa’t Welsk lêze kin, hat him yn it Welske Cwmbrân fernuverje kinnen. Yn in fêstiging fan supermerk Asda hong by it alkoholfrije bier nammentlik in boerd mei it lêzen ‘Alcohol am ddim’ en dat betsjut ‘alkohol fergees’.

Welske winkels dy’t iten en drinken ferkeapje, moatte harren hannel twatalich oan ‘e man bringe. Asda is dêr lykwols wat sleau mei. In jiermannich lyn hie de supermerk by fersin ynstee fan in Welske tekst in opskrift yn it Skotsk Gaelysk brûkt op in parkearplak.

Guto Aaron is klant by de Asda-fêstiging yn Cwmbrân. Hy hat in foto fan it boerd nei de parse ta stjoerd. Hy seit: “Fluch nei Asda, neffens de tûke Welske oersetting jouwe se dêr fergees alkohol wei! Alteast, as jo it Welsk yn dy donkergrize letters lêze kinne.”