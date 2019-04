Mienskip stipet frou De Groot fan Sint-Jabik mei konsert

De Fryske mienskip komt Anneke de Groot fan Sint-Jabik te help. De wente fan frou De Groot baarnde tiisdei hielendal ôf. Hja soarget dêr foar fjirtjin bern dy’t oars gjin hûs hawwe. Dy binne troch de brân alles kwytrekke. It Nijs berjochte dêr earder oer: link.

Stipe fan de mienskip hat oant no ta al fyftjintûzen euro opsmiten. Der is lykwols noch mear jild nedich. Wa’t wat jaan wol, kin dat dwaan fia dit webstee: link.

Op 3 maaie hâldt Gerard Zijlstra, de soan fan frou De Groot, in benefytkonsert yn Berltsum. Dat docht er yn ‘e mande mei disko The Dance Factory yn dat doarp. Yntree jildt fiif euro. Dat jild is ornearre foar frou De Groot en har pleechbern.