Maaiefakânsje op it wetter

It Fryske Gea hat in programma foar de maaiefakânsje makke. Jong en âld kin mei de ekskurzjeboat fan de prachtige natuer genietsje. Op 5 maaie is der in spesjale ekskurzje by it monumint fan de Twadde Wrâldoarloch yn it Nasjonaal Park de Alde Feanen lâns.

It besikerssintrum en Lancaster-eksposysje binne alle dagen fan 10.00 oant 17.00 oere iepen.

Klik hjr foar it folsleine programma.