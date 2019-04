Lilke organisators fiskerijdagen dogge geheimsinnich oer boekhâlding

De organisaasje fan ‘e fiskerijdagen yn Harns is net ree om de polityk ynsjoch te jaan yn ‘e boekhâlding. It bestjoer fan ‘e stifting fielt him misledige, om’t in gemeenteriedslid dêrom frege hat en wol tenei gjin gemeentlike subsydzje mear, as it riedslid gjin ekskuzes oanbiedt.

Gerrit-Jan de Vries fan de VVD is it oanbelangjende gemeenteriedslid. De gemeente hie subsydzje jûn foar de fiskerijdagen, mar beskate aktiviteiten giene net troch. Neffens de ferantwurdlike Stichting Visserijdagen wie dat om ‘e sinteraasje. Fierder krige de gemeente neffens De Vries fragen oer rekkens dy’t de stifting net betelle hawwe soe. Op eardere fersiken om in finansjeel ferslach hie de stifting net reagearre. Dêrom woe De Vries de winst-en-ferliesrekken fan 2018 en de begrutting fan 2019 sjen.

De Vries is net fan doel en bied ekskuzes oan. Hy seit dat syn fraach in legitimen ien is foar in riedslid. Hy wiist derop dat der ek oare riedsleden binne dy’t de finansjele ynformaasje hawwe wolle. De fiskerijdagen binne in jierliks fjouwerdagefestival yn Harns. Klik hjir foar ynformaasje oer de edysje fan 2019.