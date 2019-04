It is sa drûch dat we de greidefûgelpiken boarne moatte

Mei de Peaske komme rûnom ljippe-aaien út. De piken moatte harren fretten sels fine, mar dat is der te min om’t der troch de drûchte amper ynsekten binne. Fryske fûgelwachters sjogge dat in protte piken sadwaande fertoastgje en ferhongerje. De lanlike media ferkrantsje hjoed in oprop fan it Frysk fûgelwachtersbûn om de greidefûgelpiken te boarnen. Bûnsfoarsitter Frans Kloosterman: “It is in hiel tryst gesicht, dy deade pykjes, mar wy kinne mei simpele maatregels helpe. Wy roppe dêrom eltsenien op dizze moaie maitiid ek moai te meitsjen foar de fûgels troch se wetter te jaan.”

De folwoeksen fûgels hawwe it likegoed dreech. Troch de drûchte is de grûn te hurd wurden foar gefoelige snaffels lykas dy fan de skries en binne wjirms djip weikrûpt. Boeren kinne lykwols neffens it fûgelwachtersbûn de ljip en oare greidefûgels helpe troch op guon plakken wetter op it lân te pompen, greppels folrinne te litten en it sleatpeil te ferheegjen. It wetter lûkt ynsekten oan foar de piken en de boaiem wordt wer wiet sadat de reinwjirms fannijs yn it berik fan de fûgels komme, sa ferdútst it bûn.

Oare fûgelsoarten hawwe allyksa lêst fan de drûchte. Sweltsjes brûke bygelyks wiete modder om harren nêsten te mitseljen mar op it stuit fine se allinne drûge túngrûn. In wiet hoekje yn de tún kin al fertuten dwaan. Dat lûkt dêrneist ynsekten oan, dy’t dy fûgels brûke om de jongen te fuorjen.

Meldings fan ferhûneloartsjende piken binnen der noch net fan bûten Fryslân. De Telegraaf wol ha dat soks komt om’t de Fryske fûgelwachters de bistkes better yn de gaten hâlde.