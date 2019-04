Ynstjoerd

Kris Callens, de direkteur fan it Frysk Museum, makket him nochal drok oer in nij Frysk keunstsinnich symboal. Der is in soad oer te dwaan yn de media. Callens sei ûnder mear yn it ynterview yn de LC, dêr’t hy hynders en kij as nasjonaal Frysk symboal yn ôfwiisde: ‘Gebruik je verbeeldingskracht! Doe eens gek! Sense of Place, dat vind ik veel interessanter. Doe een wijf op de dijk. Een paviljoen in zee. Durf!’

Ik haw in hiel dryst idee foar Callens. In monumint dat hast ynternasjonaal en aktueel is en dat tagelyk in utering is fan trije Fryske karaktertrekken, dy’t yn de blokkearaksje by Aldehaske yn novimber 2017 in grutte rol spile hawwe: frijheidsleafde, stegens en barmhertigens. En in monumint dat tagelyk de problematyk fan de saneamde iepen mienskip oanjout. Want wol in iepen mienskip stânhâlde, dan moatte der somtiden grinzen steld wurde. Dat is no krekt itjinge dat der yn novimber 2017 bard is. No woenen de jonges en famkes fan GeenStijl yn novimber in monumintsje pleatste oan de A7 by Aldehaske. Moai idee. Mar it is fierstente beskieden. It is net genôch. Lit ús gean foar it Fryske nasjonale monumint De Blokkearfries (of -Friezin). Omdat dêr op de A7 yn novimber 2017 wat hiel wichtichs bard is, in barren dat hiel Fryslân ferdiele sil, yn it earstoan noch, mar úteinlik ek ferienigje sil.

Kerst Huisman