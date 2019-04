Iepen dei Dinkla Ferkearsopliedings

De iepen dei fan Dinkla Ferkearsopliedings yn Balk is in jierliks weromkearend evenemint. Op sneon 6 april 2019 kinne belangstellenden alles te witten komme oer de ferskate rydopliedings. Fan in autorydbewiis oant in frachtautorydbewiis: ûntdek it sels op de iepen dei.

Sneon 6 april is it wer sa fier: de jierlikse iepen dei fan Dinkla Ferkearsopliedings. Fan 10.00 oant 15.00 oere kinne besikers oan de Gaaikemastrjitte 49-A yn Balk fan alles te witten komme oer rydskoalle en de ferkearsopliedings. Fan ynformaasje oer in motorrydbewiis oant in fergeze proefles. De auto’s, frachtauto’s en motors fan Dinkla stean al fan 10.00 oere ôf yn de startblokken. De iepen dei lient him poerbêst foar bygelyks studinten dy’t twivelje oft se wol of net foar in autorydbewiis gean moatte. “Lit jo oertsjûgje troch in fergeze proefles op de iepen dei”, seit eigner Edwin Kooistra. “Wolle jo sûnder te wachtsjen gebrûk meitsje fan in proefritsje? Meld jo dan oan troch in e-mail te stjoeren nei: info@dinkla-balk.nl.”

De iepen dei is organisearre om elkenien te foarsjen fan alle ynformaasje oer ferskate soarten rydbewizen. Nei ôfrin fan de Dinkla iepen dei is der in puzzeltocht foar motors. Mear ynformaasje is te finen op www.dinkla-balk.nl.