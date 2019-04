Het Uur van de Wolf oer Armando

Het voorval – Armando en de mythe; útstjoering tongersdei 9 maaie 2019, 22.55 oere by de NTR op NPO 2

Jins libben wurdt foarme troch wat der bart yn jins jonge jierren, sei keunstner Armando. Syn jeugd stiet yn it teken fan ien, allesbepalend foarfal: yn de Twadde Wrâldoarloch deadet in jonge yn de bosk in Dútske soldaat.

It ferhaal komt yn Armando’s wurk yn in protte foarmen werom; in needlottich treffen, in slachtoffer dy’t dieder wurdt, in skuldige bosk dy’t alles seach mar swijt. Wie Armando belutsen by it needlottich barren of hat er in trageedzje fan mytologyske proporsjes betocht? Yn de dokumintêre Het Voorval – Armando en de mythe gean filmmakkers Sjors Swierstra en Roelof Jan Minneboo op syk nei antwurden.

De dokumintêre folget it lêste haadstik yn it libben en it wurk fan ien fan Nederlânsk wichtichste nei-oarlochske keunstners. De makkers litte sjen dat keunstner en wurk byinoar komme yn in fassinearjend gesamtkeunstwurk oer trauma, skuld en oantinkens.

Regisseurs: Sjors Swierstra en Roelof Jan Minneboo

Produsint: Memphis Film & Television – Cécile van Eijk & Sherman De Jesus