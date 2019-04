Het Uur van de Wolf: Itzhak

Utstjoering: tongersdei 16 maaie, 22.55 oere by de NTR op NPO 2

Trailer: www.itzhakthefilm.com/videos

Fioelist Itzhak Perlman is gjin trochsneed musikus. Hy spilet krekt sa maklik mei popsjonger Billy Joël as mei pianiste Martha Argerich. Optrede yn Sesamstrjitte, Carnegie Hall en it honkbalstadion fan The New York Mets; neat is him te gek. Hy rint mei krukken, mar dat hat de sechtsjinfâldige Grammy-winner der nea fan wjerholden in topkarriêre as fioelist op te bouwen. De ynspirearjende libbenslust fan Perlman spat fan it skerm yn de dokumintêre Itzhak dy’t op tongersdei 16 maaie om 22.55 oere troch de NTR útstjoerd wurdt op NPO2.

As bern heart Perlman fioelleginde Heifetz op de radio en is er ferkocht: “Fioele, dat is it foar my. Ik hearde de klank en dy foldie my.” Perlmans jeugd yn Israel stiet folslein yn it teken fan fioelspyljen. As er fiif jier is wurdt er troffen troch polio en wurdt er beheind, mar syn leafde foar de fioele is der dan al. “Beoardielje my op wat ik kin, net op wat ik net kin.” Op syn trettjinde ferhuzet it talint nei New York en ferfolget er syn fioelstúdzje oan de ferneamde Juillard School of Music. Syn libbenshâlding en trochsettingsfermogen meitsje him úteinlik wrâldferneamd en jouwe him in protte spylwille.

Muzikaal falt der in protte te genietsjen: tanksij fraai argyfwurk sjocht men Perlan ûnder oaren Bach, Meldelssohn, Schubert en Strauss spyljen. En fansels it stik dêr’t er nei alle gedachten it ferneamdst troch waard en dêr’t syn publyk oer de hiele wrâld om freget: de filmmuzyk fan Schindler’s List.

Regisseur: Alison Chernick

Produsint: Voyeur Films en American Masters Picture