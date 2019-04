Godstsjinst leveret de measte Fryske taboewurden

Yn de útdrukking ‘it kin my gjin … skille’ kinne jo allegear taboewurden ynfolje. Friezen hawwe dêrby in sterke foarkar foar wurden dy’t in godstsjinstige eftergrûn hawwe. Dat skriuwt taalûndersykster Gerbrich de Jong yn in stik op it webstee fan De Moanne. In langer stik oer har ûndersyk ferskynt ynkoarten yn it tydskrift Us Wurk.

Klik hjir om it artikel fan frou De Jong te lêzen.