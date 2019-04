Gemeente Súdwest-Fryslân jout Hylpen geveltunen

Yn Hylpen hâldt Súdwest-Fryslân hjoed de offisjele ôftraap fan de aksje Steenbreek. Steenbreek is in stichting mei as motto: ‘Tegel derút, plant deryn’. Yn Hylpen wurde ferskillende geveltunen oanlein. Letter dit jier komme der noch in protte oare aksjes. De gemeente wol skoalpleinen en foartunen fergrienje.

Foar geveltunen stelt de gemeente in stripe fan de strjitte foar de foargevel lâns beskikber, sadat dy beplante wurde kin. Yn Hylpen wurde hjoed op syn minst tsien geveltunen oanlein troch in pleatslike túnker. De bewenners rêde sels foar ynsektfreonlike planten en it ûnderhâld.

Wethouder Faber fernimt dat ynwenners aloan mear belangstelling hawwe om harren buert te fergrienjen. Hy ropt minsken dy’t geveltunen yn de strjitte hawwe wolle op om kontakt mei de gemeente op te nimmen. Tips binne te finen op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/steenbreek.

Tagelyk is it hjoed ek himmeldei yn Hylpen. De stedsbewenners romje de omsweeftroep op en meitsje brêgen en oare publike objekten skjin.