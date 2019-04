Frysktalige tsjerketsjinsten 28 april 2019

Twadde snein fan Peaske

Bitgum

Sint–Martinustsjerke, 9.30 o., ds. H. Post-Knol

De Gordyk

Ontmoetingstsjerke, 9.30 o., ds. R. Reitsma

De Jouwer

Hobbe van Baerdttsjerke, 9.30 o., pastor C. Tigchelaar

Itens

Martinytsjerke, 10. 00 o., C. de Boer-Bergstra, tema Ljocht en tsjuster

Koarnjum

Nikolaastsjerke, 9.30 o., H. Giliam

Ljouwert

Waalske Tsjerke, 19.00 o., drs. T.A. Simonides, fesperfiering mei Theo Jellema (oargel), it Huzumer Kwartet en Teake Posthuma (lêzingen)

Rinsumageast

Alexandertsjerke, 9.30 o., fr. G. van der Galiën