Froubuorren kriget Multyfunksjoneel Sintrum

De gemeente Waadhoeke jout 75.000 euro subsydzje foar it bouwen fan in multyfunksjoneel sintrum yn Froubuorren as in jefte. De proseduerre rint al in skoft. Yn earsten wie € 400.000 oan de gemeente It Bilt frege. Dêrfan waard € 300.000 beskikber steld. Dêrom waard it bouplan fersobere en waard in liening fan € 75.000 oanfrege om de boukosten te dekken. Dy lieing soe dan werombetelle wurde út de opbringst fan it te ferkeapjen âlde doapshûs. Underwilens binne de boukosten sa oprûn dat mei it bedrach fan de liening net begûn wurde kin mei it bouwen. De gemeenteried hat feline wike besletten om de liening om te setten yn in skinking. No kin yn dit jier noch mei de bou úteinset wurde.

Alle sosjale, kulturele en de sportaktiviteiten fan Froubuorren en omkriten wurde tenei ûnderbrocht yn it nije sintrum. Der komt romte foar in biljert, sportromte mei kantine en in seal foar gearkomsten. Ferieningen yn Froubuorren en omkriten kinne dêr gebrûk fan meitsje. De romten wurde fleksibel ynrjochte.