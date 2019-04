Lykas al mear as tritich jier wenst, wie der op peasketwa wer in Aaipop: ‘It grutste Frysktalige muzykfestival op ierde’. Foar dyen dy’t der net hinne koene en foar wa’t nochris neigenietsje wol, hat de organisaasje in filmferslach makke:

Sjoch hjir foar in ympresje fan it repertoir fan de artysten dy’t dit jier dielnamen.