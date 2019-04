Feie Fonyk: Lintsjes

Nije wike freed is it safier: “Lintjesregen”. Ik haw der neat mei en ik sil útlizze wêrom. As jo fan it ynstitút monargy hâlde, eltse wike by de EO nei dat ûnnoazele programma Blauw Bloed sjogge mei op 30 maart ‘Máxima drinkt biertje bij Bavaria’, in wike letter ‘Britten in de ban van de baby’ of op 13 april ‘In de ban van de kroning van de keizer’, as jo by de kapper sitte te blêdzjen yn Privé, Weekend en Vorsten, dy blêden út en troch keapje of ûnbegrypliker, der in abonnemint op hawwe, as jo nije wike op Keningsdei mei triennen yn de eagen nei de nijste jurk en hoed fan Máxima sjogge, lês dan net fierder.

“Hawwe jo dan wat tsjin Willem Alexander of Máxima of tsjin dy bern?”, sille jo freegje. Nee fansels net, want it lykje my aardige minsken. Boppedat skine se neffens guon goed te wêzen foar de bining fan ús folk, foar de bûtenlânske hannel en foar ferdivedaasje fan minsken dy’t har oars mar ferfele soene. Wat my tsjinstiet is it ynstitút sels mei dy erfopfolging. It liket derop dat de âldste dochter fan ús keningshûs goed by de holle is, mar dat jout gjin garânsje foar de takomst. Wy libje sûnt jierren yn in meritokrasy en dêr krije minsken oer it generaal in maatskiplike posysje yn op basis fan wat se witte of kinne. Ik haw ek muoite mei it jild dat it keninklik hûs en oanhang kriget. Ik wit net hoefolle, dat kin my neat skele, mar ik wit wol dat it te folle is.

Minsken dy’t my graach tsjinprate, wize derop dat yn in soad republiken fan alles mis giet en sjoch dan ris nei stabile lannen as Nederlân, Noarwegen, Sweden en Japan. Ik wit net oft der ferbân is tusken dy stabiliteit en it feit dat se in kening of keizer hawwe. Wa wit hat it te krijen mei it klimaat, it is te kâld om rebûlje te meitsjen. Fan de oare kant hawwe wy oant 1918 in Dútske keizer hân dy’t noch jierren hout kapt hat yn Doorn, yn stee fan ophongen te wurden as oarlochsmisdiediger en itselde jildt foar dy Hirohito fan Japan. Ik wit net wat dy dien hat nei 1945, mar dat er noch lang en sûn libbe hat, is wis. En fan it keninkryk Saûdy-Arabië haw ik net in hege pet op.

Dy lintsjes op de lêste freed fan april wurde útrikt mei tastimming fan de kening. Ommers “Het heeft Zijne Majesteit behaagd…” Ik begryp dat ús kening him net sels mei de prosedueres foarôf dwaande hâldt. Wat my tsjinstiet yn it hele lintsjesirkus is, dat guon minsken automatysk in lintsje of ûnderskieding krije. Dêr komt by dat der in grut ferskil is yn wurdearring. Boppedat lykje my 93 mooglikheden om in spjeldsje of lintsje te krijen te folle fan it goede.

Ut en troch kriget ús lân healwize hegen út it bûtenlân op besite, lykas, ja, op 8 oktober 1971 keizer Hirohito en yn 1973 Nicolae Ceaușescu mei syn frou Elena. No begryp ik dat de gewoane fatsoensnoarmen yn acht nommen wurde moatte, mar it kin te fier gean. Yn 2003 kaam de Sultan fan Brunei nei Nederlân. Hy waard by dy gelegenheid Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en hy krige it bypassende spjeldsje fan Beatrix op syn jaske.

Men soe jin deaskamje mei sa’n oarder. Sjoch, dat der bern binne dy’t plaatsjes of spjeldsjes sparje, dat falt te begripen, mar wer slacht dy oarder fan de Nederlandse Leeuw yn fredesnamme op. Wy hawwe hjir al iuwen gjin liuwen mear en dy sultan hat by myn witen neat bysûnders foar Nederlân dien. Koartlyn kaam de Bruneiske aap út de mouwe. De sultan hat de sjaria ynfierd. Dat betsjut dat homo’s dea moatte en dieven de hannen ôfkappe. D66 wol no dy ûnderskieding werom hawwe, mar dat kin net.

Ik wit net wat de sultan mei syn ûnderskieding dien hat. Leit er yn it nachtkastke, hat er him nachts op syn pyamajaske? Men wit it net. Mar ik soe allinne om reden fan it jaan fan in ûnderskieding oan dy sultan út deselde hannen fan ús keningshûs gjin lintsje hoege. Wy moatte nei in oar systeem, want it seit himsels dat jo frijwilligers of minsken dy’t grutte moed of ynset sjen litten hawwe grif wol in ûnderskieding jaan meie.