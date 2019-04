Esther de Lange lost startskot CDA-kampanje Europeeske ferkiezingen

Woansdei 24 april set CDA Fryslân útein mei de ferkiezingskampanje foar it Europeeske parlemint. Dat sil wêze om 10.00 oere op It Hearrenfean. De ferkiezingen binne op 23 maaie.

De kampanje begjint mei in besite oan de suvelfabryk A-ware by It Hearrenfean dêr’t listlûker Esther de Lange it startskot lost. De middeis giet it programma troch yn Wâldsein, dêr’t de delegaasje fan CDA-pommeranten út Fryslân in skûtsjefartocht meitsje sil.