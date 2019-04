Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (64)

Allinnich God is goed

In ryk jongfeint freget:

“Goede Master, wat moat ik dwaan om in goed minske te wêzen?”

Ik sis:

“Wêrom seisto dat ik goed bin? Allinnich God is goed. Hâld dy oan ’e tsien geboaden en do silst in better minske wêze as datst wiest.”

“Ik hâld my al sûnt jier en dei oan ’e geboaden.”

Ik sjoch him oan, hy is in sympatyk jongfeint en ik sis:

“Dan hoechst mar ien ding mear te dwaan. Ferkeapje al dyn besittingen en jou it jild oan de earmen. Dan silst in skat yn ’e himel hawwe. Kom dêrnei by my werom en folgje my.”

Mar de jongfeint sjocht swart en giet fuort, want hy hat in protte besittingen.

