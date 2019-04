East-Nederlân yn ‘e reek troch grutte natoerbrân Gildehaus

In grutte natoerbrân set sneintejûn East-Nederlân yn ‘e reek. Tusken it Dútske doarp Gildehaus en it Twintske Losser stiet in grut feangebiet yn ‘e brân. Tsjokke swarte reekwolkens driuwe oer Nederlân hinne en soargje foar in soad oerlêst. De brânwachtkorpsen út ‘e wide omkriten binne behelle by it dwêsten fan it fjoer.

East-Nederlânske gemeenten hawwe de tradisjonele peaskefjurren ferbean of der strange betingsten oan ferbûn. Troch de droechte en de hurde wyn is iepen fjoer op it stuit tige gefaarlik. Likegoed waarden in soad brânsteapels yllegaal oanstutsen. It Nijs berjochte dêr hjoed oer: link. Oft de feanbrân by Gildehaus dêr ek it gefolch fan is, is net bekend.