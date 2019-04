Dockingakolleezje slút lokaasje Ferwert

Fanwegen it ôfnimmend tal learlingen hat it bestjoer fan it Dockingakolleezje besletten om syn fêstiging yn Ferwert te sluten. Mei yngong fan skoaljier 2019-2020 soene der mar sa’n hûndert learlingen wêze, wylst der foar bekostiging troch it Ryk 120 wêze moatte. Juster binne de âlden of fersoargers fan de learlingen op ’e hichte brocht.

De sluting hat grutte gefolgen foar learlingen en meiwurkers. Neffens Geert van Lonkhuyzen, deistich bestjoerder fan de skoallemienskip, wurdt der wurdt alles oan dien om de learlingen op in oar plak ek in feilige basis te bieden. Mei de dosinten en oare meiwurkers wurde ôfspraken makke. De oanmelding fan nije learlingen yn Dokkum is boppe ferwachting grut.