De Wike fan de Jierren 70 op NPO Radio 5

De Toplist fan de Jierren 70 is de ôfsluting fan De Wike fan de Jierren 70, dy’t fan sneon 6 april oant en mei freed 12 april te hearren is op NPO Radio 5. Sân dagen lang stiet de stjoerder yn it teken fan muzyk út de santiger jierren: fan disko oant rock, fan country oant Nederpop. It programma wurdt presintearre troch û.o. Jeroen fan Inkel en Hans Schiffers.

Harkers kinne fia www.nporadio5.nl oant tongersdei 11 april 12.00 oere stimme op har favorite nûmers. De Toplist fan de santiger jierren wurdt op freed 12 april tusken 7.00 en 20.00 oere útstjoerd. Keazen de harkers dit jier foar in nije nûmer 1? De foarige edysje hie in spannende nekke-oan-nekkerace tusken ‘Du’ fan Peter Maffay en ‘Hotel California’ fan de Eagles, dat úteinlik op it earste plak einige, krekt as foargeande jierren.

Fierder hellen ûnder oare ‘Bridge over troubled water’ fan Simon & Garfunkel, ‘Let it be’ fan The Beatles en ‘One way wind’ fan The Cats de Top 10. It heechst notearre Nederlânsktalige nûmer wie ‘Het dorp’ fan Wim Sonneveld, op it tsiende plak.

NPO Radio 5 bringt klassikers yn kombinaasje mei nijs, ynformaasje en service. De stjoerder is oeral yn Nederlân te beharkjen fia de NPO Radio 5-app, de kabel, de webside www.nporadio5.nl en DAB+.