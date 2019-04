College Tour komt werom mei Matthijs van Nieuwkerk

NTR en BNNVARA wurkje gear foar de trochstart fan it populêre telefyzjeprogramma College Tour. Yn it programma meie studinten ûnder lieding fan in presintator in ynspirearjende gast fragen stelle. Yn it nije seizoen sil Matthijs van Nieuwkerk de presintator wêze.

College Tour is by de NTR ûntwikkele en grut makke troch Twan Huys, dy’t it programma betocht en fan 2007 oant maart 2018 presintearre. Doe’t Huys nei RTL gie, is de NTR op syk gien nei in nije presintator.

Willemijn Francissen, mediadirekteur fan de NTR: “Wy binne tige bliid dat Matthijs ja sein hat tsjin College Tour. En ek dat de kollega’s fan BNNVARA dêr yn meigean wolle. De NPO hat it ek noch in prachtich plak jûn op de sneintejûn op NPO 1. Wy hawwe, koartsein, alle reden om nei in nije searje út te sjen.”

College Tour set op snein 19 maaie útein mei fiif ôfleveringen op NPO 1.