Betinke mei lêzingen, rûnliedingen en stedskuiers

Yn it ramt fan Open Joodse Huizen binne der op snein 28 april spesjale aktiviteiten yn it Frysk Fersetsmuseum. Hans Groeneweg nimt de besikers mei en fertelt oer Joadske famyljes en de Joadske mienskip yn Ljouwert. Tiede van der Weij, de soan fan in fersetsslachtoffer, jout in lêzing oer de eftergrûn fan it ferset fan de printersfamylje Van der Weij út Ljouwert. Dy aktiviteiten kin fergees oan meidien wurde. Oanmelde kin op de dei sels yn de hal fan it museum.

Open Joodse Huizen is in lanlik programma. Op 28 april wurdt dêr yn 22 stêden oan meidien mei betinkingen. Yn Ljouwert hâldt WO2-saakkundige Hans Groeneweg syn rûnlieding twa kear: fan 13.40 oant 14.10 en fan 15.00 oant 15.30 oere.

De Van der Weijs printen yn de Skrâns yllegale fersetsblêden lykas Vrij Nederland en Trouw. Op 20 maart 1944 die de besetter in ynfal en waarden heit en trije soannen oppakt en nei Vught oerbrocht, dêr’t se omkamen. Soan Klaas wie siik dy mocht thúsbliuwe. Tiede van der Weij hâldt syn lêzing twa kear: fan 14.20 oant 14.40 en fan 15.40 oant 16.00 oere.

4 en 5 mei

By de Deadebetinking op 4 maaie is de museumhal it startpunt foar de Amnesty Rights Walk. Under de stedskuier ûntdekt men wêr’t yn Ljouwert yn de oarloch minskerjochten skeind waarden. Wat men oer minskerjochten wit wurdt test yn in kwis. Starttiden: 12.00 en 14.30 oere. De kuiers slute oan op in rûnlieding troch it Fersetsmuseum. Dyselde middei is der trochrinnend in workshop yn de museumhal dêr’t in boadskip tekene of skreaun wurde kin op in flachje. Dy flachjes binne te sjen op it befrijingsfestival op 5 maaie.

Foar bern is der op het befrijingsfestival in kreative workshop fan Fersetsmuseum en it Keramykmuseum Prinsessehôf. Dêr kinne se in frijheidstegeltsje meitsje. De workshop is yn in tinte oan de Grienewei.

