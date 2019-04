Bakery Sweets Center set yn it Noarden útein

Mei it fuortlûken fan in grutte strik lansearre deputearre Johannes Kramer tongersdei 18 april op de Dairy Campus it webstee fan it Bakery Sweets Center. Hy joech dêr it startsein mei foar it inisjatyf fan it bedriuwslibben, ûnderwiis en oerheid yn de trije noardlike provinsjes.

It Bakery Sweets Center wol yn Noard-Nederlân it plak wurde foar de bakkerij- en sûkerguodsektor, dêr’t bedriuwslibben, ûnderwiis en oerheid yn in praktykfermidden byinoar komme, op termyn faaks mei in fysike lokaasje yn Ljouwert. It sintrum is in kristallisaasjepunt dêr’t bedriuwen mei ûnderwiisynstellingen en oerheid oan genôch kwalifisearre meiwurkers op alle nivo’s wurkje troch learend te wurkjen en wurkjend te learen. It doel is ek om it effektyf wurkjen yn de sektor te ferbetterjen mei ûndersyk en produktferbettering. It imago fan de sektor sil ferbettere en it gearwurkjen en útwikseljen fan kennis stipe wurde. De partners wolle wurkje oan maatskiplike útdagingen lykas sûn iten, duorsumens en it lytser meitsjen fan de ekologyske fuotprint.

“Wy steane hjir net om ’e nocht op de Dairy Campus, dy’t in foarbyld is fan leanjend gearwurkjen’, sei deputearre Kramer. “Allinne kin men faaks flugger, mar mei-inoar komt men fierder.” De partners sille mei-inoar aktiviteiten ûntwikkelje. It inisjatyf is tagonklik foar bedriuwen yn de bakkerij- en sûkerguodsektor yn de trije noardlike provinsjes

De gearwurkingspartners fan dit stuit bine: Royal Steensma, Borgesius, Van der Meulen, Nielsen-Massey, Cloetta, Concorp, Hellema, Avebe, Waddenmolen, Hegeskoalle Van Hall Larenstein, MBO Lifesciences, Friesland College, SOL, Provinsjie Fryslân en Gemeente Ljouwert.