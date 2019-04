Achtkarspelen goed op wei mei bettere ôffalskieding

Achtkarspelen is dwaande om it ôffal better te skieden. Op miljeuterrein Lytsepost wurdt it ôfal dat troch de ynwenners brocht wurdt sortearre op wer te brûken, te demontearjen en net te demontearjen guod. It demontearjen wurdt dien troch meiwurkers fan partisipaasjebedriuw MOA.

It sit no noch yn in stadium fan útprobearjen en ûnderfining opdwaan, mar it is de bedoeling dat der aloan mear wurk fan makke wurdt. Achtkarspelen wil al langer dat der in bettere skieding komt fan it ôffal. Mei dit demontaazjeprojekt wurdt oan dy winsk foldien. Grut húshâldlik ôffal wurdt no apart ôffierd as tekstyl, hout en metaal. Der wurdt nei stribbe om yn 2020 te foldwaan oan de lanlike miljeudoelstelling fan 75% ôffalskieding.