Yntinsivere gearwurking troch ‘Natuer mei de Mienskip’

Njoggen organisaasjes* dy’t belutsen binne by it lanlik gebiet, stelle de provinsje foar om mei-inoar te wurkjen oan de Fryske natuer. Mei as doel om natuer te meitsjen foar elkenien, dêr’t it belang fan bioferskaat by foarop stiet. Deputearre Steaten binne posityf om de gearwurking oan te gean en twa pilots te begjinnen. Provinsjale Steaten beslute yn july oft de provinsje en de partners it útstel feitlik fierder útwurkje sille.

Yn juny 2018 diene de njoggen organisaasjes it unike oanbod om de natueropjefte op harren te nimmen. Sy binne derfan oertsjûge dat se mei-inoar mear natuer, mei grutter draachflak en maatskiplike mearwearde, realisearje kinne foar itselde budzjet. Dy gearwurking soarge foar in droegen útstel foar in nije natueroanpak: ‘Natuer mei de Mienskip’. It is in stap op wei nei in nije manier fan it omfoarmjen en ynrjochtsjen fan de Fryske natuer. It útgongspunt is dat einbehearders fan it begjin ôf meitinke oer hoe’t de natuer oanlein wurdt. Mar ek wa’t de natuer beheare sil. De organisaasjes stelle foar om de útwurking fan it útstel yn partnerskip mei de provinsje oan te pakken. Dat moat ta in better resultaat liede.

Mear as ien senario

Yn it senario ‘Natuer mei de Mienskip yn partnerskip’ stelle de partijen foar om mei twa pilots de nije wurkwize te testen. Dat bart mei de provinsje en yn gearwurking mei de gebietskommisjes. Dêrnjonken wurket de provinsje twa oare senario’s út. By it iene senario is in gruttere rol foar de mienskip weilein, mar wurdt der minder natuer realisearre. By it oare senario leit de provinsje it folsleine Natuernetwurk Nederlân oan. Eartiids wie dat de Ekologyske Haadstruktuer.

Ferfolch

Op 10 july 2019 komme de trije senario’s oan bod yn de Steategearkomste. Dan beslute Provinsjale Steaten oft ‘Natuer mei de Mienskip yn partnerskip’ in fierdere útwurking kriget. En ek oft der pilots komme. Is dat it gefal, dan is de finale beslútfoarming oer de oanpak foar de natueropjefte letter. De partijen en de provinsje tinke likernôch in jier nedich te hawwen foar it testen en evaluearjen fan de twa pilots. De provinsje Fryslân bliuwt einferantwurdlik foar de Fryske natuer.

Eftergrûn

In nije natueroanpak is nedich, om’t der oars tusken 2020 en 2027 in finansjeel tekoart driget fan ûngefear 68 miljoen euro. De natueropjefte giet oer it ynrjochtsjen fan nije en it behearen fan besteande Fryske natuer yn it Natuernetwurk Nederlân. Mar ek oer ferbettermaatregels foar de natuer yn de Natura-2000 gebieten en it behearen fan natuer op it boerelân.

* It giet om de folgjende organisaasjes: Het Fryske Gea, LTO-Noard, Steatsboskbehear, It Friesch Grondbezit, Natuermonuminten, Kollektiveberied Fryslân, Fryske Miljeu Federaasje, Feriening Biologyske Boeren Fryslân en Wetterskip Fryslân.