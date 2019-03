Wurd socht foar yrritante of gefaarlike telefoanbrûker

Omrop Fryslân hie okkerdeis in wedstryd om in nij wurd te betinken foar it froulik skamdiel. Flomke waard de winner. In grutte kâns dat sa’n wurd ynboargeret, is der net. Meastal bliuwe sok wurdbetinkwedstriden by in aardichheidsje. Dat it Frysk al in protte nammen foar it froulik skamdiel hat, makket it foar in betochte nijkommer as flomke net makliker. It sil konkurrearje moatte mei bygelyks kut, prûm, skie, fagina, fod, fodze, pisser, poepehoas, poes en fluts, om mar te swijen fan omskriuwings lykas froulik skamdiel, ûnder de rok en de yntime dielen.

De ferkiezing wie foar Omrop Fryslân foaral oanlieding om in protte flauwe grappen te meitsjen, mei koppen lykas Hokker wurd komt út de doaze?, Gat yn de Fryske taal opfolle en Syktocht nei it Fryske wurd foar fagina berikt klimaks. Wol in wurd lykwols ynboargerje, dan moat der ek ferlet fan wêze. Der moat in gat yn de taal wêze, in betsjutting sûnder wurd.

It Nijs siket in wurd by in betsjutting. Dy betsjutting sil elkenien bekend foarkomme: jo kenne grif wol fan dy minsken dy’t yn in restaurant sitte en net mei-inoar prate, mar hieltiten op ‘e mobile telefoan omtomkje. Of dy’t midden op ‘e stoepe rinne en as jo der lofts bylâns wolle, nei lofts ta slingerje, en wer nei rjochts as jo der dan rjocht omhinne wolle. Slagget it jo om se te passearjen, dan sjogge jo dat se net nei de wrâld sjogge, mar op it skermke fan ‘e mobyl. Of se sitte op ‘e fyts te beljen. Der binne sels healewizen dy’t soks efter it stjoer fan in ridende auto úthelje.

Ien dy’t oan ‘e drank is, neame wy in dronkelap of in sûplap. Ien dy’t rûch mei guod omgiet, neame wy in rûchhouwer of in lompert. Ien dy’t it ferstân net by de kilo mar by it ûns kocht hat, neame wy in domkop of in sûch. Mar wat wurd brûke wy om ien te brûken dy’t op in yrritante of gefaarlike wize oan syn mobile telefoan fêstplakt sit? Fan sa’n wurd is wol ferlet, net inkeld om sokken útskelle te kinnen, mar ek om oer har prate te kinnen sûnder yngewikkelde omskriuwings.

