WOEDE

*

Hoe’t immen, al tikjendewei, in bom fan haat

yn it hert omjaget, in trein, winkel of tram

ynstapt en bûten sinnen mei in kop fol nacht,

djip yn himsels ferdwaald, himsels yn woede

en geweld in útwei tinkt en mei alle lûken

fan ’e siele ticht in keamer fol kûgels leech sjit.

*

Hoe’t op in moarntiid immen himsels manifest

makket, radikaal gek, hiel ’t raderwurk fan

in stêd stilleit as wie it Heger Macht’s wurk,

wylst der altyd ergens immen is dy’t sûnder

smoarge hannen, simpelwei ûnskuldich, troch

misdied en straf weireizget op dea syn trams.

*

Hoe’t midden yn it wâld fan it geweld alle

klokken befrieze, in punt tsjin de himel

slane, sa’t in elk, in tel fan skrik ferstienne,

langer net mear wit hokker paad te nimmen,

hokker paad te nimmen as hate rûnom

de ûleflecht makket mei B. syn nije oarder.

©Eeltsje Hettinga – Dichter fan Fryslân 2018/2019