Waarpraatsje: Waar alhiel fan slach

DE JOUWER – It wie snein in tige bysûndere dei. Yn it suden fan Nederlân wiene der wynstjitten oant 120 kilometer yn ’e oere en in Fryslân foel wiete snie en wie it op guon plakken foar it gefoel ûnder it friespunt. It bliuwt takomme wike tige ritich. De maitiid is hiel fier fuort.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn en sil it op ‘e nij reine. Der kin ek wat wiete snie falle. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stormich. It wurdt 3 graden.

Moandei wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. Der falle ek buien, miskien wol mei tonger. De weste- oant súdwestewyn is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich. Boppedat is der kâns op swiere oant tige swiere wynstjitten. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it noardwesten en jout him wat del. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

De oare dagen fan ‘e wike binne ek tige ritich.